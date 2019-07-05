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Boğazdan Rus Donanması'na ait ‘Orsk' adlı gemi Akdeniz'e geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait, 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı savaş gemisi ile SB-565 borda numaralı ’Prof.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Akdeniz'e doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerine ulaştı. İlk olarak, güvertesinde askerlerin bulunduğu savaş gemisi 'Orsk' Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçti. Ardından da SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü geçiş yaptı.


Oldukça hızlı seyreden Rus savaş gemisi 'Orsk', ve kurtarma gemisi 'Prof. Nikolay Muru önce Ege Denizi'ne açılacak, ardından da Akdeniz'e doğru yol alacak.

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