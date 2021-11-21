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Boka Vanguard Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Dünyanın en büyük ağır kargo gemilerinden biri olan Boka Vanguard, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Dünyanın en büyük ağır kargo gemilerinden biri olan Boka Vanguard, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.


Yüzen kargoları alabilmek için kısmen batabilen ve dünyanın en büyük ağır kargo gemileri arasında yer alan 275 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki Boka Vanguard, Yalova'dan İspanya'nın Coruna Limanı'na gitmek için Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gemi, Boğaz geçişini yaklaşık bir buçuk saatte tamamlayabildi.

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