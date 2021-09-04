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Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Bozcada ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bozcada ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Eylül Perşembe günü saat 16.35'te, yelkenli teknelerinin makine arızası yapması sonucu yardım talebinde bulunan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Geyikli Feribot İskelesi'ne yanaştırılan teknenin içerisinde bulunan 59 düzensiz göçmen, Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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