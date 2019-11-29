İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozcaada açıklarında fırtına gemilere rota değiştirtti

Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını vurdu.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını vurdu. Bozcaada açıklarında etkili olan fırtına sebebiyle küçük teknelerin denize açılmalarına izin verilmezken, bazı gemiler de rota değiştirmek zorunda kaldı.


Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada - Geyikli feribot seferleri sabah saatlerinde hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi.


Saat 14.00'te Bozcaada'dan kalkan ilk feribot rüzgar nedeniyle ilerleyemeyince Geyikli iskelesine yanaşabilmek için rota değiştirdi. Gemi fırtınada iskeleye güçlükle yanaşabildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.