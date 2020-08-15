Bozcaada Belediyesi'nden sorumsuz tatilcilere tepki

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi bu yıl da binlerce tatilcinin akınına uğradı. Belediye, 18 kişilik kadrosuyla her gün yaklaşık 10 bin kişiye hizmet vermeye çalışırken bazı sorumsuz tatilcilerin yaptıkları "Bu kadarına da pes artık" dedirtti.

Adanın dört bir yanı tatilcilerin bıraktığı çöplerle dolarken belediyeden bu manzaraya tepki geldi.

Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz sosyal medya hesabından çöplüğe dönen sahillerin ve ada sokakların fotoğraflarını paylaştı. Bozcaada'da tatil yapan vatandaşlara seslenen Yılmaz, "38 kilometrekarelik küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz. İnanın bu yük 18 kişilik belediye ekibi için çok zor. Sizlerin desteği olmadan altından kalmamız mümkün değil. Lütfen çöplerinizi yere atmayınız, yerde gördüklerinizi denize uçmadan çöpe atınız. Sizler nasıl eviniz kirlendiğinde üzülüyorsanız, plajları, yolları, ormanları kirli görmek bizi üzüyor" ifadesini kullandı.