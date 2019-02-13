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Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’den Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'den Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.


Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00'de yapılacak seferlerin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

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