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Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00'de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.


Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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