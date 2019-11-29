Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00'de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.