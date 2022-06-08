İhlas Haber Ajansı

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Bozcaada Kaymakamının eşi FETÖ'den gözaltına alındı

Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik’in eşi, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in eşi, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in 12 Ocak 2021 tarihinde evlendiği ve kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Y.Ç., FETÖ soruşturmasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. Kaymakam Çelik ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 sıralarında adadan ayrıldığı öğrenildi.

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