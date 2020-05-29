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Bozcaada tutkunlarına müjde

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle feribot seferleri haftada yalnızca Cuma günleri yapılıyordu.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle feribot seferleri haftada yalnızca Cuma günleri yapılıyordu. Gestaş A.Ş.'den yapılan açıklamada feribot seferlerinin haftada 3 güne çıkarıldığı belirtildi.


Çanakkale boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "01.06.2020 Pazartesi günü itibariyle Geyikli Bozcaada hattındaki seferlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere Bozcaada'dan saat 07:15 ve 18.00, Geyikli'den 08:00 ve 19:00 haftanın 3 günü uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, Çanakkale'nin tatil gözdesi Bozcaada'da kafe ve restoranlar da 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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