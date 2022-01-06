Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:00, 10:00 ve 14:00'de, Geyikli'den ise saat 08:00, 11:00 ve 15:00' yapılması planlanan seferlerimiz ile Gökçeada'dan saat 07:00 ve 13:00'de, Kabatepe'den ise saat 09:00 ve 15:00'de yapılması planlanan seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.