Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gün feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 17-18 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “17-18 Ocak 2023 Salı ve Çarşamba günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 17 Ocak 2023 Salı (pazartesiyi salıya bağlayan gece) Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 01:00 ve 09:00'da, Gökçeada'dan ise saat 06:00'da seferler yapılacak olup, gün içerisindeki planlı tüm seferlerimiz, olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.