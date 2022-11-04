İhlas Haber Ajansı

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Bozcaada'da balıkçı teknesinde yaralanan 2 vatandaş tahliye edildi

Bozcaada’da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada'da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Bozcaada'da balıkçı teknesinde yaralanan iki vatandaşın tahliyesi için durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, yaralı vatandaşların tahliyesini gerçekleştirerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı.

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