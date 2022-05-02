İhlas Haber Ajansı

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Bozcaada'da bayram yoğunluğu

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki turizm cenneti Bozcaada’da, Ramazan Bayramı’nda konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, Ramazan Bayramı'nda konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.


Ramazan Bayramını fırsat bilen tatilciler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti. Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet veriliyor.

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