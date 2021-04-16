İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi dümen arızası sebebiyle karaya oturduMarmara Ereğlisi’nden Aliağa’ya gittiği öğrenilen 70 metre boyundaki Banu-S isimli gemi dün gece yarısı dümen arızası sebebiyle Bozcaada’nın doğusundaki taş Adası’nda karaya oturdu.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi dümen arızası sebebiyle karaya oturdu


Marmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya gittiği öğrenilen 70 metre boyundaki Banu-S isimli gemi dün gece yarısı dümen arızası sebebiyle Bozcaada'nın doğusundaki taş Adası'nda karaya oturdu.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli Kurtarma Romorkörü ile bir hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi


Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı, can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.