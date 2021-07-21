İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.


19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 sıralarında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı'nda zıpkınla balık avlamak için denize giren Emin Atik Meral'in (54) cansız bedenine ulaşıldı.


Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından Atik'in cansız bedeni bugün saat 19.30 sıralarında Polente Burnu'nda kıyıya vurmuş halde bulundu. Savcılık incelemesi sonrası Atik'in cansız bedeni belediye cenaze aracına alınarak, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.