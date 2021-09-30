İhlas Haber Ajansı

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Bozcaada'da kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak içki ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.G. isimli şahsın Bozcaada'daki işletmesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır vaziyette bin 300 litre şarap ve 7 adet kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi.


Ürünlere el konulurken, şüpheli H.G. isimli şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.

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