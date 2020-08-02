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Bozcaada'da korkutan yangın

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yangına müdahale ediyor.


Yangın, Beylik Koyu mevkisinde, fıstık ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda akşam saat 20.00 sıralarında çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bozcaada Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda da vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek verildi.


Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Geyikli İskelesi'nden adaya 2 arazöz gönderildi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, bayram programlarını yarıda keserek Bozcaada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. İki başkan, yangın araçları ve ekiplerle adaya geçiş yaptı. Ekiplerin yangını müdahalesi sürüyor.

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