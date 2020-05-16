Bozcaada'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

Çanakkale'nin tatil cenneti Bozcaada ilçesinde, İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararı gereğince 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararda, “İlçemizde Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 18 Mayıs 2020 tarih ve saat 08.00 itibariyle sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Maskesiz sokağa çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, bir diğer tatil cenneti ilçelerden biri olan Gökçeada'da da 15 Mayıs Cuma günü maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti.