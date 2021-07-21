Bozcaada'da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi 2 gündür bulunamadı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 gün önce zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 sıralarında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı'nda meydana geldi. Bozcaada'da yaşayan Emin Atik Meral(54), eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve ardakaşı Özcan Tarımcıoğlu ile birlikte plaja geldi. Balık avlamak için zıpkınla denize giren Emin Atik Meral, yaklaşık 2,5 saat boyunca sudan çıkmayınca endişelenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

Vali Aktaş çalışmaları yerinde inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çayır Plajı'nda, Emin Atik Meral'i arama çalışmalarını yerinde inceledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bozcaada Belediyesi ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin yer aldığı arama çalışmalarında Vali İlhami Aktaş, jandarma personelleri ile olay yerinde görüşerek arama çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Vali Aktaş, “Devletimizin tüm imkanları ile kaybolan vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz, kaybolan vatandaşımızın ailesine sabır diliyorum” dedi.

Arama çalışmaları incelemelerinde Vali İlhami Aktaş'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran eşlik etti.

Kayıp Emin Atik Meral'in arama çalışmaları sürüyor.