İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozcaada'ki yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (İHA) Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE (İHA) Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığını duyururken Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.


Bozcaada'da Beylik mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ilçedeki itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca adaya Ezine ve Ayvacık'tan feribotla takviye ekipler gönderilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.