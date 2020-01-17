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Bozcaada'nın su sorunu çözülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bozcaada’nın su sorununa ilişkin, "Adamızın su sorununu çözüme kavuşturacak SUKAP projesi başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendirdik.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bozcaada'nın su sorununa ilişkin, "Adamızın su sorununu çözüme kavuşturacak SUKAP projesi başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendirdik. Proje daha az enerji ile daha çok su verilebilecek." dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bozcaadalılara yeni projeler hakkında müjde verdi. Turan, yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanımız ve teşkilatımızla her fırsatta Bozcaada'mızın sorunlarını istişare ediyoruz. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araya geldik. Belediye Başkanıyla adamızın su sorununu çözüme kavuşturacak SUKAP projesi başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendirdik. Proje daha az enerji ile daha çok su verilebilecek. Projenin yaklaşık bedeli olan 18 milyon liranın yüzde 50'si SUKAP kapsamında hibe olarak alınacak. Adamıza hayırlı olsun. Alt yapısı ve depoları yenilenerek patlama ve benzeri sorunların yaşanmasının büyük oranda önüne geçilecek. Turizm bölgesi olan adamızda otellerde yaşanan su sorunları da bu yatırımla azalacak. Çanakkale'mizin ilçelerine yapılacak yatırımları siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm dinamikleriyle beraber planlıyoruz. SUKAP projesinin hayata geçmesinde emeği olan İlçe Başkanımız Burak Aktan'a ve Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'a teşekkür ederim" diye konuştu.

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