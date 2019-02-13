Bozcaada'ya çağ atlattıracak proje

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Bozcaada Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı Projesinin AYGM İmar Planı ve ÇED aşamaları tamamlandı. İhale aşamalarında olan projede, mevcut ana mendirek 270 metre uzatılarak, 465 metreye çıkartılıyor. Projenin tekrar hayata geçirilmesi için yoğun çaba harcayan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, “Yaptığımız girişimler sayesinde projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı” dedi.

Kuzey Ege'nin tatil cenneti Bozcaada'ya adeta çağ atlattıracak bir proje olan Bozcaada Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı Projesinde AYGM İmar Planı ve ÇED aşamaları tamamlandı.

İhale aşamalarında olan projede, mevcut ana mendirek 270 metre uzatılarak 465 metreye çıkartılıyor. Yeni tali mendirek 200 metre olarak inşa edilecek. Barınak içi modern ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde revize edilerek, yat turizmine hizmet verecek hale getirilecek. Balıkçı barınağı kısmı da günün taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenecek. Gestaş Feribot İskelesi , Balıkçı Barınağı ve yat limanının tali mendireğine bitişik 2 rampalı ve 1 bağlamalı olacak. Gestaş Feribot İskelesi, tüm sosyal donatılarıyla günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa edilecek.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Madak, yaptığı görüşmeler kapsamında adada, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü yetkilisi Mühtesin Sevinç, GESTAŞ Yapı İşleri Müdürü Yaşar Ayaz ile proje alanını yerinde inceledi.

Bozcaada Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı Projesi için birçok girişimlerde bulunan AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, ada halkının her türlü ihtiyacına karşılık verebilmek adına canla başla çalışacağını söyledi.

Planlamaların yapıldığı ancak atıl durumda kaldığını ifade eden Madak, “Proje için yaptığımız çalışmalar sonuç vererek, hayata geçmesi için çalışmalara başlandı. Projenin mutfak kısmı tamamlandı. Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a sunulmak üzere hazır hale geldi. Bozcaada'ya çağ atlatacak bu proje belli bir noktaya kadar geldi ancak bir noktada tıkanmıştı. Bizler ise adanın doğal yapısını bozmadan gelişmesi için her kulvarda yürüttüğümüz çalışmalar gibi bu proje içinde bir çalışma başlattık ve ilgili kurumları tekrar harekete geçirdik. Proje şuan için olumlu yönde ilerleme aldı. İnşallah 2020 yılında temelleri atılacak” dedi.