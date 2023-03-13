Bozcaada'ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumu gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.