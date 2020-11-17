İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozcaada'ya geçişlerde “HES” kodu mecburi hale getirildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 5 Kasım’dan bu yana tespit edidlen hasta sayısı 7 olurken salgının başından bu yana görülen toplam hasta sayısı 11’e yükseldi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 5 Kasım'dan bu yana tespit edidlen hasta sayısı 7 olurken salgının başından bu yana görülen toplam hasta sayısı 11'e yükseldi. Bu durum karşısında toplanan Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararlar aldı.


Toplantıda, virüs yayılımının önlenmesi için Geyikli'den adaya ulaşımı sağlayan GESTAŞ'a ait feribotlarda HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.


Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya gitmek isteyenlerin HES kodu alması gerektiği belirtildi.


Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da “17 Kasım 2020 tarihinden itibaren Geyikli yük iskelesinden Feribot'a binişlerde HES kodu uygulamasına başlanacaktır. Bozcaada'ya yolculuk yapacak yolcuların HES kodu alması önemle duyurulur” ifadesine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.