Bozcaada'ya o araçların geçişleri yasaklandı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, Bozcaada Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı. Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri geçiş yapabilecek. Bu araçların Cuma, Cumartesi, Pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor.

Bozcaada ilçe Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı. Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri geçiş yapabilecekler. Bu araçların Cuma, Cumartesi, Pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararda, "17 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu araçların Cuma, Cumartesi, Pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmemektedir. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.