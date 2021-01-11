İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozcaada'ya yarınki bazı seferler iptal edildi

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.


GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, “ 12 Ocak Salı günü Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den ise saat 08.00 seferleri iptal edilmiş olup, planlı diğer seferlerin durumu hava şartlarına bağlı olarak gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.