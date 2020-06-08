İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu kemeri gören hayran kalıyor

Çanakkale’de bulunan binlerce yıllık tarihi su kemeri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çanakkale'de bulunan binlerce yıllık tarihi su kemeri görenleri kendine hayran bırakıyor.


Merkez Kemerdere köyünde bulunan tarihî kemer, Troya antik kentine su taşımak için binlerce yıl önce yapılmış. İlk günkü ihtişamıyla hâlâ ayakta olan tarihî kemer yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kemerdere köyünde ormanların içinde bulunan tarihî kemer, ormanları ve akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle kamp kurmak isteyenler buraya büyük ilgi gösteriyor. Binlerce yıllık kemeri görenler ihtişamından etkilenip, burasının köprü olduğunu zannediyor. Kemerin altından akan derenin oluşturduğu küçük gölet ise kemere ayrı bir güzellik katıyor.


Kemerdere köyü sâkinleri, “Bu tarihî kemer asırlar evvel Troya antik kentine su taşımak için yapılmış ve günümüze kadar gelmeyi başarmış, köyümüze kemeri görmek için çok sayıda ziyaretçi geliyor. Özellikle yazın ve havanın güzel olduğu zamanlarda köyümüz dolup taşıyor. Kampçılar gruplar halinde gelip, tarihî kemerin yanında ormanların içinde çadırda konaklıyor. Burası mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biri” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.