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Bu yöntem şeytanın aklına gelmez

İstanbul’dan Çanakkale’ye meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde getiren Afganistan uyruklu M.

İstanbul'dan Çanakkale'ye meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde getiren Afganistan uyruklu M.O.Q. adlı şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesine otobüsle gelen Afganistan uyruklu M.O.Q. şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda küçük meyve suyu kutularına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.O.Q. şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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