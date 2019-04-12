Çanakkale'nin Biga ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan AK Partili Bülent Erdoğan, mazbatasını aldı.

Biga'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Biga Belediye Başkanlığını kazanan AK Partili Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını almak üzere Biga Adliye Sarayına geldi.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şeref Can'dan mazbatasını alan Bülent Erdoğan, “Şu saat itibari ile mazbatamı almış bulunuyorum ve Biga'mıza gönül belediyeciliğine başlıyorum. İlçemize, Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mazbatamızı Biga halkımızın adına aldık. İnşallah Rabbim bu hayırlı vazifede bizi mahcup etmez. Biz de Biga´mızın emanetini 5 yıl boyunca seçimlerden önce söylediğimiz gibi sahip çıkacağız, koruyacağız. Seçimden önce halkımızla paylaştığımız projelerimizi, Belediyecilik vizyonumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz. Seçimler bitti. Herkesin görüşüne saygılıyız dedik. Bizim artık siyasi rozetimiz çıktı. Şu an itibariyle 55 bin nüfuslu Biga´nın Belediye Başkanıyım” diye konuştu.