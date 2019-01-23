Bülent Erdoğan pazar esnafıyla buluştu

AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan Biga'da Çarşamba günleri kurulan Biga Çarşamba Pazarında pazarcı esnafı ile birlikte kahvaltı etti. AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, Belediye Meclis üyeleri ve partililerin katıldığı kahvaltıda Başkan adayı Erdoğan tüm tezgahları dolaşarak, esnaf ile bir araya geldi. Ziyaretin sonunda açıklama yapan AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, “Bugün sabah pazarcı esnafımız ile bir araya geldik ve kahvaltımızı birlikte yapalım dedik. Güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız gönüller yapmak. Bunun için sıkılmadık el, selam vermedik kimse bırakmayacağız. Pazarcı esnafımıza hayırlı müşteriler ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Ardından AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ise, “Sabah kahvaltımızı pazarcı esnafımız ile birlikte yapmak istedik. Güzel bir şekilde bunu yaptık ve tüm esnafımızı ziyaret ederek, bol müşteri diledik. Allah esnafımıza işlerinde kolaylık versin. Amacımız Gönül Köprüleri kurmak bu bağlamda çalışmalarımıza son hız başlıyoruz” dedi.