Bülent Turan, genç sporculara forma hediye etti

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafında Lapseki'ye bağlı Şevketiye köyünde yapılan halı sahayı gezen Turan, burada top oynayan gençlere forma hediye etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”İl genelinde ilçelerimizin büyük köylerinin bir çoğuna halı saha yaptık. Şevketiye köyü de bunlardan biri. Şevketiye köyü, sahil köylerimizden bir tanesi. Yaz aylarından tatilini geçirmek birçok vatandaşımız geliyor, gençler futbol oynayarak tanışıp kaynaşıyor. Arkadaşlıklar kuruyorlar. Bunun yanında yakın köylerden gelen gençler birbirleriyle maç yaparak bağlar kuruyor, boş zamanlarını kahvehanelerde oturup geçirmek yerine spor yapıyorlar. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor“ dedi.