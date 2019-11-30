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Bülent Turan, Kızılay Gönüllülerini ağırladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Biga ilçesinden gelen ’Kızılay Gönüllüleri’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ağırladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinden gelen 'Kızılay Gönüllüleri'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırladı.


Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale Biga Genç Kızılay Gönüllüleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafirimiz oldu. Her zaman zor durumlarda gönüllülük esasıyla hareket ederek yardım götürmeye çalışan gençlerimizle hoş sohbet ettik. Gençlerimizin böylesi önemli sosyal yardımlarda bulunması gelecek için ümit verici. İnsanlık adına yaptıkları hayırlı hizmetlerden dolayı gönüllü gençlerimizle, Türkiye'nin sınırların ötesine ulaşan şefkat eli Kızılay'ımızla gurur duyuyoruz” dedi.

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