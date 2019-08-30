Bülent Turan, sertifika dağıtım programına katıldı

Heyet; yaz spor okulunda sertifika almaya hak kazanan sporculara sertifikalarını verdi ve ardından kendilerine satranç takımı hediye etti. Açılış konuşmasını yapan Lapsekispor Kulüp Başkanı Halil Özer, ”Yaklaşık iki aydır deneyimli hocalarımızla gençlerimize futbol eğitimi veriyoruz. Bunun yanında istiyoruz gençlerimiz vatanına, milletine sahip çıkan gençler olsun için gençlerimizle iki aydır birlikteyiz. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden anne ve babalara çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Meclis kapanmasının ardından şehrimizdeki ilçe, belde ve köyleri her zaman gezmeye devam ediyoruz. Çanakkale'miz bir marka. Kent her alanda; turizmde, tarihte, ormanda, ulaşımda bir marka kent. Önemli adımlar attık. Ama istiyoruz ki bu marka kent aynı şekilde sporda da farklı kent olsun. Sporda da tüm Türkiye'de adı duyulan, bir basamak daha atlayan, altyapı yatırımlarını bitiren Türkiye ve dünyaya önemli önemli oranda sporcu yetiştiren bir ilimiz olsun istiyoruz. O yüzden de başta merkez köylerimiz olmak üzere halı sahalar yaptık. Sadece 2018'de 20 merkez köyümüzde, spor il müdürlüğümüzle, özel idaremiz ile beraber 20 merkez köyümüze futbol sahası yaptık. Ama onun dışında Geyikli gibi, Karabiga gibi sahil beldelerimize de FİFA standartlarımızda önemli oranda bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan stadyumların temelini attık. Lapseki'mizde de kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz” dedi.