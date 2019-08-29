Bülent Turan'dan 30 Ağustos mesajı

yıl dönümü dolayısıyla bir yazılı açıklamada bulundu.

Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başkomutanlık Meydan Muharebesi, imkansızlıklara rağmen milletimizin bağımsızlık uğrunda neler yapabileceğinin en önemli kanıtlarından biri olmuştur. Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, bu topraklar üzerinde farklı emeller ve hesaplar peşinde koşanlara halen bir mesaj niteliği taşımaktadır. Tarihi, zaferlerle dolu bir milletiz. Bu topraklar, bağımsızlık yolunda büyük mücadelelere, destansı zaferlere şahitlik etti. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu şanlı zaferleri sadece kutlamayla geçirmemeli; bu zaferlerin ne şartlarda elde edildiği bilinciyle sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Bugün millet olarak en önemli görevimiz; birlik ve beraberlik içinde, üstün bir azim, kararlılık ve gayretle Türkiye'yi daha ileriye götürmektir. Milli Mücadele sürecindeki en önemli zaferlerimizden 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."