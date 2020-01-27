Bülent Turan'dan Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret

Ziyarette Biga esnaf ve sanatkarının sorunları ve bunların çözümleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Çanakkale Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili İbrahim Mutur, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Biga bizim için kıymetli bir ilçe"

Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyarette yaptığı açıklamada Biga'nın Çanakkale için önemine değinerek, “Biga bizim için kıymetli bir ilçe. Sanayide, tarımda ve turizmde önemli yer sahibi bir ilçe. Özellikle son dönemde, belediyenin çalışmaları ile ortaya konulan performansla ve Ankara'daki uyumla beraber Biga hak ettiği yere kavuşacaktır diye umut ediyoruz. Biga'da tarıma ilişkin çok kıymetli adımlar atıldı. Yine turizmle ilgili adımlar atıldı. Örneğin Troas adıyla anılan Çanakkale'mizin tarihini, turizmini tüm dünyanın fotoğrafçısına, bisikletçisine sunacak olan Troas Tarih Yolu, Yenice-Çan hattından geçerek, 13'den fazla köyün birçok antik kentin içinde olduğu bir yay çizerek, Lapseki'ye ulaşacak. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Çanakkale'nin gündeminde olan bu Troas Yolu'nun önemli bir etabının Biga'da olması çok kıymetli bir yaklaşım. Bunun dışında Parion kentinin kazılarına hız vermeyi, buranın uluslararası standartlarda tekrar turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. Yine Nilüfer Göleti'nin son dönemde gündeme gelmesi, bakanlığın burayla ilgili adım atmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biga büyürse Çanakkale büyür"

"Yeni dönemde Türkiye ile beraber Biga'mızın sadece sanayi ile değil; hayvancılık, turizm ve tarım ile canlanmasını istiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Bülent Turan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Çanakkale'de turizm denince sadece bir bölge aklımıza geliyor ama biz istiyoruz ki sanayinin, turizmin başkenti olan Biga'da da tekrar turizm ile gündeme gelsin. Karabiga ve Gümüşçay'ın önemli kıymetleri var bu bölgede. Karabiga ve Biga hattındaki yolun yapılması önemliydi, işleme başladık mevsim şartlarına göre çalışma sürüyor. Karabiga ve Gümüşçay'ın doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Bu iki kıymetli beldemizin doğalgaza kavuşması sanayi, turizm ile ilgili bölgeye ciddi ivme kazandıracak. Yine burası önemli bir mobilya kenti. Mobilya imalatının önde olduğu bir kent. Mobilyada yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e çekilmesi önemli bir kıymet. Aynı şekilde esnaf ve tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın talep ettiği faiz indiriminin yüzde 12'den yüzde 9'a düşmüş olması çok kıymetli bir adımdı. Tarım, sanayi ve turizmde büyümeye çalışan bir bölgeden bahsediyoruz. Biga büyürse Çanakkale büyür, Biga büyürse Türkiye büyür diye bakıyoruz meseleye. Biga'da bir yıl içerisinde 300'den fazla iş yeri açıldı bu çok kıymetli bir şey. Tabi yüz civarında kapanan da var ama totale baktığımızda açılanların daha fazla olması kıymetli. Ekonomideki olumlu gelişmelerin devamına bakılarak, esnaf odalarımızın taleplerini dinleyerek önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı konuşacağız."