Bülent Turan'dan Biga'ya Nilüfer Gölü müjdesi

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga'nın merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda buluştu.

Biga'da düzenlenen Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı Lapseki Kaymakamı ve Biga Kaymakam Vekili Tahir Şahin, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP İlçe Başkanı Saadettin Saat, İl ve ilçe kurum müdürleri, daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, toplantıda verdiği müjdede Kalafat Köyü'ndeki Nilüfer Gölü'nün mahalli sulak alan ilan edildiğini söyledi. Turan, “Biga'mızın Kalafat Köyü'ndeki Nilüfer Gölü'ndeki Nilüfer çiçeğimiz kışın sulanan yazın kuruyan bir yer. Nilüfer çiçeği dokuz farklı türü olan ve akşam kapanan sabah açan çok özel ve estetik bir çiçek. Bölgedeki yapılaşmadan korktuğumuzdan dolayı çiçek ve çevresi korunsun diye mahalliye sulak alan ilan ettik. Orada hiçbir yapılaşma olmayacak. Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ve tüm ilgililerden istirhamım ise gölümüzü ve çiçeğimizi tanıtarak ulusal bir festival gerçekleştirelim. Gölümüzü ve çiçeğimizi tüm dünya duysun” dedi.

"Biga Her zaman bölgenin lokomotif ilçesidir"

Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Muhtarlarımızla buluştuğumuz bu toplantıyı çok anlamlı buluyoruz. Biga'mız sanayi, tarım, hayvancılık ve eğitimde her zaman bölgenin lokomotif ilçesi olmuştur. Derdimiz halka hizmet anlayışını Hakka hizmet anlayışı olarak yerine getirmek için istişarelerde bulunmaktır. Halkımızın refahı ve mutluluğu için neler yapabiliriz onları görüşmek için yaptığımız bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir seçmenimize sizi mahcup etmeyeceğiz"

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Çanakkale için çok önemli olan Turizm Yasasını çıkardık. Çünkü Dalış Turizmine izin yoktu. Tüm dünyaya açmış olduk. Biga'daki en büyük sorunumuz ultrason, tomografi ve MR idi. İnşallah onu da çözdük ihalesi yapılıyor. Artık Biga'da da MR olacak. Özellikle de bu konuda bizi hiç bırakmayan bu hizmet Biga'da olmalı diye çok uğraşan İlçe Başkanımız Ahmet Şahin'e de çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ile birlikte bu konuyu dert edindiler. Ankara'da Grup Başkanvekilimiz ile de bu sorunu çözdük. Siz muhtarlarımız mahalle ve köylerde bizim elimiz, kulağımız ve gözümüzsünüz. Sayın Belediye Başkanımızla ne olursa ilgili müdürlerimizle hizmet etmeye hazırız. Telefonumuz 7 gün 24 saat açık. Allah ömür verdikçe Çanakkale'mizin, Biga'mızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımız rahat olsun tüm sorunları çözeceğiz. Biz 5 yılın sonunda hiçbir seçmenimize sizi mahcup etmeyeceğiz” dedi.

"Önümüzde 4 sene tertemiz hizmet dönemi var"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise yaptığı konuşmada, ”İstiyoruz ki muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla önümüzdeki 4-5 yılın planlamasını yapalım, herkes önüne baksın. Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak, iş yapan üreten insanlar olmak istiyoruz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz Cumhurbaşkanımız Erdoğan 4 sene bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bizler 4 sene bu ülkenin vekiliyiz, grup başkanvekiliyiz. Muhtarlar seçimlerini bitirdi, belediyeler bitirdi. Yani önümüzde 4 sene tertemiz hizmet dönemi var. Herkes söyleyeceğini söylesin, talebini iletsin. Bizler konuşmaya değil, dinlemeye geldik. Çanakkale'de her köyümüze şerefle, onurla gidiyoruz. Kıyas yaptığımızda birkaç yıla göre çok büyük mesafe aldığımızı görüyorum. Muhtarlarımızla seçimden sonra bir araya gelmeyi önemsedik. Çünkü muhtarın ne olduğunu iyi bilen insanlarız. Demokrasimizin en özel biriminde, bir anlamda kılcal damarlar görevi yapan seçilmiş kıymetli kişiler" ifadelerini kullandı.

"Muhtarları üzen Bülent Turan'ı da üzer"

"Muhtarların derdi bizim derdimizdir" diyen Bülent Turan, "Bu toplantılardan çıkan talepler doğrultusunda Ankara'ya bunları götürdük. Muhtarların özlük hakları, maaşları, sigortaları hepsini yoluna koyduk. En son İçişleri Bakanlığında Muhtarlar Genel Müdürlüğü olmak üzere kıymetli birimler kurdurduk. Siz söylediniz, talep ettiniz biz yaptık ve çok büyük mesafe aldık. 10-15 sene önceye göre muhtarların şartları, duruşları çok daha kıymetli hale geldi. Ama daha önemlisi; biz muhtarın seçilerek gelmiş olmasından kaynaklı kıymetini iyi bilen insanlarız. Cumhurbaşkanımız; ‘Muhtarı üzen, beni üzer' diyor. Ben de diyorum ki; ey il müdürlerimiz, ey bürokratlarımız, ey teşkilatlarımız; muhtarı üzen Bülent Turan'ı da üzer. Bizi üzmeyeceksiniz, 5 seneyi beraber planlayacağız, çalışacağız” dedi.

Turan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Halkımızdan ne talep varsa yerine getirmeye çalışacağız. Babamın oğlu olsa Kamu hakkını istismar eden kim varsa haddini bildireceğiz. Türkiye'de zihin değişikliği oldu devlete lazım olan millet değil millete lazım olan devlet haline geldik. Türkiye'nin geleceğinde CHP ile yol alırken hata yapmadan ayrıştırmadan kavga etmeden iş yapmak istiyoruz. 2018'de Çanakkale'de 3 milyon fidan dikildi. Çanakkale 1915 Köprüsü boğazın en dar kısmına düşünülmüştü ama köprünün yerini değiştiren biziz. Gerçek çevrecilik işte budur. Daha iyi olacağız sağlıkta, eğitimde hem de ulaşımda.”

Toplantı muhtarların mahalle ve köyleriyle ilgili sorun ve taleplerini iletmesiyle devam ederken, milletvekilleri ve yetkililer hem not aldı hem de cevaplayarak ilgili il müdürlerinin de dikkatine sundu.