İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bülent Turan'dan gazi ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde Hakkari’de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Bayramiç Tongurlu köyünden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit’i Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Bayramiç Tongurlu köyünden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Müdürü Alpaslan Özbaram da eşlik ederek gaziye geçmiş olsun temennisinde bulundular.


Doktorlardan gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”'Şehit yakınları ve gazileri çok önemsiyoruz. Onlar bu vatan için savaşıp, canlarını verdiler. Vücutlarının bir parçalarını kaybedip, gazi oldular. Onlara ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Allah acil şifa versin“ şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.