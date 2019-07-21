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Bülent Turan'dan 'İntepe Toplu Konut Projesi' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’de yapılacak olan İntepe Toplu Konut Projesi konusunda bir açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de yapılacak olan İntepe Toplu Konut Projesi konusunda bir açıklama yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda 67 ilde toplam 50 bin sosyal konut projesi açıkladığını hatırlatan Bülent Turan, "Çanakkale'mizi de proje kapsamına dahil ederek 171 sosyal konutun çalışmalarına başlıyoruz. Yatay mimari ile yapılacak olan konutlar Çanakkale'mizin şehir planlamasına uygun bir şekilde inşa edilecek. Toplam 1915 kişi projeden ev almak için başvuru yaptı. 23 Temmuz Salı günü hak sahiplerini belirlenmesine yönelik kura çekimi yapılacak. Şimdi projesi çizilecek, maliyet hesaplamaları ve ihalesi yapılacak. Yapılacak olan konutlar 2+1, 3+1 şeklinde olacak. Çanakkale'mizin birçok ilçesinin toplu konut ve kentsel dönüşüm talebinin olduğunu biliyoruz. İmkanlar ve şartlar dahilinde talepleri yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

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