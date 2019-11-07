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Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mevlid kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Turan, "Mevlid kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in merhametini, adaletini ve eşsiz güzel ahlakını tekrar idrak ettiğimiz, gündüzüyle, gecesiyle fazileti bol olan özel bir gündür. Mevlid kandili, sadece Müslümanlar için değil, bütün kainat ve insanlık alemine bir hidayet tarihi açan önemli bir gündür. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, ticaretimizde ve hayatımızın her anında Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamı kendimize rehber kılmamız daha ölçülü bir hayatın kapılarını açacaktır. Çanakkaleli hemşehrilerimiz başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecede yapılacak ibadetlerin ve duaların Hak katında makbul olmasını niyaz ediyorum" dedi.

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