Bülent Turan'dan Ülgür Gökhan'a: "Esad'ın belediye başkanı gibi konuşuyor"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın belediye meclisinde yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Adeta Esad'ın belediye başkanı gibi konuşuyor" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın belediye meclisinde yaptığı konuşmaya bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Gökhan'ı sert sözlerle eleştiren Turan, “Çanakkalemiz böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmiyor" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın Türkiye'nin İdlib'de terör örgütlerine destek verdiğini iddia ederek haddini aştığını belirten Turan, "Sayın Başkan Çanakkale Merkez İlçe Belediye Başkanı gibi değil de adeta Esad'ın belediye başkanı gibi konuşuyor. Ülgür Gökhan bu diliyle, katil Esad ve destekçilerini sevindirmiş, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bugün kahraman Mehmetçiklerimiz, milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için orada. Tüm milletimizin duası ve desteği askerimizle birlikteyken, Ülgür Gökhan bu açıklamasıyla bu konuya ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Şehrimiz ne yazık ki daha önce de birçok benzer konularla gündeme gelmişti. Tüm dünyanın saygı duyduğu destansı bir mücadeleyle anılan Çanakkalemizin bu kadim şehre yakışmayacak konularla gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Bir değil, iki değil. Fakat esas sorun Çanakkalemizde askerini seven, vatanını seven, milliyetçi, devletçi ve ulusalcı CHP'lilerin buna tepki göstermemesi. Çanakkalemiz böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmiyor“ dedi.