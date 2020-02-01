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Bulgar sahil güvenlik botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar donanmasına ait sahil güvenlik botu ’Kavarna’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Bulgar donanmasına ait sahil güvenlik botu 'Kavarna' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Saat 14.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgar sahil güvenlik botu 'Kavarna', saat 15.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Bulgar sahil güvenlik botuna boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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