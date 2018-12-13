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Bulgaristan fırkateyni Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgaristan donanmasına ait 41 borda numaralı ‘Drazkı’ adlı fırkateyn Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Bulgaristan donanmasına ait 41 borda numaralı ‘Drazkı' adlı fırkateyn Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Bulgaristan donanmasına 41 borda numaralı ‘Drazkı' adlı fırkateyn Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Saat 15.35 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Botu refakat etti.

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