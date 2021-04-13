İnsanlık tarihinin en eski ve en değerli mesleklerinden çobanlığın bir günü ve bayramı olmadığını hatırlatan Koyun Keçi Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Pakize Melek Bulut, "18 Nisan Çoban Günü ilan edilmeli" dedi.

İnsanlık tarihinin en eski mesleğini yapan ve kültürümüzün bir parçası olan çobanlar için henüz bir gün ya da bayram tarihi yok. Her mesleğin bir günü olduğunu ancak ülkemizde çok sayıda çoban olmasına rağmen çoban günü olmadığını hatırlatan Koyun Keçi Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Pakize Melek Bulut, “Küçükbaş hayvan sektörü, Türkiye'de hayvan sektörünün olmazsa olmazı ve bu sektörü ayakta tutan çobanlar. Çobanlık mesleği, en eski mesleğimiz; kültürel, sosyolojik ve ekonomik olarak baktığımızda en uzağa giden, en kadim mesleklerimizden bir tanesi ama ne yazık ki çobanlık mesleği itibarını kaybetti. Köyden kente göçün en büyük nedenlerinden biri de bu oldu. Ne yazık ki kimse köyde ata toprağına bağlı kalmak istemiyor. Hayvancılık da yapmak istemiyor ve şehre göç etmek istiyor. Bunun temelinde yatan birçok sebep var ama önemli olan şey, çobanlığa yeniden itibar kazandırabilmek. Çünkü gerçekten dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi, çoban dediğimiz kişi belki de arazide, çiftlik de ya da merada birçok meslek dalının yaptığı işi bir arada yapabilme beceresine sahip olabilmesi lazım. Hayvanı doğru beslemesi, muhafaza etmesi ve gerekirse sağlık anlamında ona destek olması lazım” dedi.

“18 Nisan 2014 yılında ilk kez çobanlık meslek olarak belirlendi”

Yurt genelinde yürütülecek kapsamlı bir kampanya ile 18 Nisan gününün Çoban Günü olarak ilan edilmesini ve o haftanın da Çoban Bayramı olarak kutlanmasını istediklerini dile getiren Bulut, “Koyun ve Keçi Dünyası olarak bir kampanya başlattık. 18 Nisan'ın ‘Dünya Çoban Günü' olarak kutlanmasını istiyoruz. 18 Nisan olmasının sebebi de Türkiye'de 2014 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu, ilk defa çobanlığı bir meslek olarak belirledi ve bunun bir tanımını yaptı. O yüzden 18 Nisan'ın Çoban Bayramı olarak kutlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Çobanlara ihtiyacımız var”

Sağlıklı bir hayat sürülebilmesi için çobanlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bulut, “18 Nisan'ın Çoban Günü olması şu an bir şey ifade etmiyor ya da sembolik geliyor olabilir ama yeniden çobanlığa bakış açımızı değiştirmek için, onlara yeniden gerekli iade-i itibarı yapabilmemiz için bundan sonraki yıllarda, gelecek nesillerin beslenebilmesi ve sağlıklı bir hayat sürebilmesi için çobanlara ihtiyacımız var. Ve biz, en azından yılda 1 kere onları anarak, değer verdiğimizi göstererek, bu mesleğin yeniden itibarlaştırılması noktasında çalışmalarımızı başlatabiliriz diye düşündük. Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık birlikleri, merkez birliği ve bütün sektör temsilcilerine 18 Nisan'ın Çoban Bayramı olarak kutlanması için destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye'de çobanların sizin desteğinize ihtiyacı var ve eğer hepimiz sürece destek sağlarsak, çobanlık mesleği yeniden itibarını kazanacaktır” şeklinde konuştu.