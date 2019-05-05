Çal köyünde hayır yemeği düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde geleneksel hayır yemeği 8 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yenice ilçesine bağlı Çal köyü Camiinde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okumasının ardından köy meydanında toplanan 8 bin kişiye Taskebabı, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayır yemeğine, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Mehmet Güngör, AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Arslan ve Hilmi Ünal, MHP Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan ile vatandaşlar katıldı.

Çal köyü Muhtarı Bahri Bıçaklar, "Birlik ve beraberliğimizi sağlayan hayır geleneğini önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz. Hayrımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi.