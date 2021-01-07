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Çalıntı motoru muhtar ve köyün gençleri buldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü muhtarı ve köy gençleri, köyden çalınan bir motosikleti bularak jandarma ekiplerine teslim ettiler.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü muhtarı ve köy gençleri, köyden çalınan bir motosikleti bularak jandarma ekiplerine teslim ettiler.


Olay dün gece geç saatlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden çalınan 17 YH 821 plakalı motosikletin Çırpılar köyü yakınlarında gördüğünü belirten bir köylü durumu Koruköy köyü muhtarı Aydın Akyol'a bildirdi. Muhtar Akyol, köyden bazı gençleri de yanına alarak köye 5 kilometre uzaktaki alana gitti. Gece karanlığında fenerlerle motoru arayan muhtar ve gençler, 17 YH 821 plakalı motosikleti kısa sürede bularak durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri plaka sorgusundan yaptıkları araştırmada motosikletin çalıntı kaydının olduğunu ve Yenice ilçesine bağlı Suuçtu köyünden R.K. adlı kişiye ait olduğunu belirlerdi. Yapılan işlemlerin ardından motosiklet sahibine teslim edildi.


Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Muhtar Aydın Akyol, “ İhbarda belirtilen bölgede el fenerleri ile yaptığımız aramada ormanlık alana terk edilmiş bir adet motosiklet bulduk. Hemen Pazarköy jandarma karakoluna haber verdim. Jandarmaların gelmesinin ve gerekli tutanakların tutulmasının ardından motosiklet jandarma karakoluna götürüldü” dedi.

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