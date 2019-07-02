Çamkabak Köyünde sertifika töreni

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi; Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM), Ayvacık Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Çanakkale Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Tarım ve Orman Bakanlığı Ayvacık İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SODAM, Ayvacık Halk Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği ve GOETHE Enstitüsü'nün paydaş olduğu "Kültürel Miras Anadolu-Dokuz Kat, Dokuz Renk, Dokuz Zaman Projesi" kapsamında Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak Köyünde sertifika dağıtım töreni gerçekleştirdi.

Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Saime Aydoğan, Ayvacık İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ile kursiyerler katıldılar.

Atölye çalışmaları küratör Esma Civcir tarafından gerçekleştirilen projenin danışmanlığı ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden Yörük Türkmen Tarihçisi Doç. Dr. Mehmet Ak, Üsküdar Üniversitesinden Sosyolog Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Kurtoğlu, kültürel miras uzmanı ve arkeolog Dr. Selda Baybo ve ÇOMÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Erdem Salcan tarafından gerçekleştirildi.

Proje uygulamacısı Esma Civcir, İŞKUR tarafından açılan ve 2 buçuk ay süren kurs programına katılan 13 Çamkalabaklı kadına günde 8 saat uygulanan eğitimle; geleneksel üretimlerin tasarım olarak güncel sanata taşınması, bölgedeki kültürel mirasın üretimle sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve bölge kadınının ekonomik kalkınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat törende yaptığı konuşmada projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, “Bugün en büyük teşekkürü, burada toplanmamıza vesile olan alın teri ve emekleriyle bu güzel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak Çamkalabak Köyünün güzel insanları hak ediyor. Bizim kültürümüzde üç kutsal damladan biri alın teri, biri alimlerin mürekkebi diğeriyse şehitlerin kanıdır. En çok şehit verdiğimiz bu coğrafyada, sizin alın terinizle üniversitemizdeki hocaların emeği bir araya geliyor. Üretmek önemli, ortaya maddi bir eser koyuyorsunuz. Benim için bu projede maddi değerden daha çok bir milleti millet yapan değerleri gelecek nesillere aktarıyor oluşunuz önemli. Biz Türk milleti olarak var olacaksak, bu değerlerimizle var olacağız. Siz bir milletin kültürünü devam ettiriyorsunuz” şeklinde konuştu.

Tören, Çamkalabaklı 13 kursiyer kadına sertifikalarının dağıtımıyla sona erdi.