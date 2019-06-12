Çan Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Anadolu Lisesi 129 öğrencisini mezun etti.

Çan Anadolu lisesi 2018- 2019 mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. Okul Müdürü İlhan Özkan, mezun olan öğrencilere üiversite hayatlarında başar diledi ve yapılan konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere plaket takdimi yapıldı. Okulu derece ile bitiren okul üçüncüsü Zeynep Feyza Taban'ın hediyesini Okul Müdür Yardımcısı Filiz Çulha takdim ederken, okul ikincisi Melikenur Hekimoğlu'nun hediyesini Okul Müdür Yardımcısı Cemile Taşkınoğlu, okul birincisi Fatmanur Gögeren'in hediyesini de Okul Müdürü İlhan Özkan takdim etti. Okul Birincisi Fatmanur Gögeren, mezuniyet konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne plaketini çaktı. Mezuniyet programı kep atımı ve okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik ile sonra erdi.