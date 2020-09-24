Çan Belediye Başkanı Bülent Öz okulları ziyaret etti

sınıflarda seyreltilmiş olarak başlamasıyla birlikte Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, okulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ve öğretmenleri ziyaretinde duygularını paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bugün okullarında yüz yüze eğitime başlayan geleceğimizin mimarı çocuklarımızı ziyarette bulunarak, okul yıllarımızdaki ilk günkü heyecan ve mutluluğu tekrar hatırlayıp onların heyecanlarına ortak olduk, okul dışında evlatlarını coşku ile bekleyen verilerimizin de heyecanını paylaştık. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinde eğitim alacak öğrencilerimize, eğitimcilerimize başarılar, okul çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. El birliğiyle ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu süreci atlatıp, eğitime sağlıklı bir şekilde tüm sınıflarda yüz yüze başlanacağına inanıyorum” dedi.