İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den Öğretmenler Günü mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım Günü ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta ve bizler de, ışığımız öğretmenlerimizin yetiştirdiği insanlar olarak onları anmaktayız. Öğretmenlerimiz en çetin şartlarda bile, bir ışık demeti misali yurdun dört bir tarafına eğitimin, öğretimin, ilim ve bilimin aydınlığını taşıyorlar" ifadelerine yer verdi.


Öğretmenlerin, çocuklar için evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için binbir fedakarlıklarda bulunduğunu kaydeden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Hz. Ali'nin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözlerinden yola çıkarak toplumumuzun kaderini belirleyecek kişilerin öğretmenler olduğu açıktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.