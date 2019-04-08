Çan Belediye Başkanı Öz Atatürk büstüne çelenk bıraktı

Çanakkale'nin Çan ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Öz, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Cuma günü aldığı Çan Belediye Başkanlığı görevinden sonra bugün Atatürk Şehir Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk koydu.

Çelenk koyma töreninde konuşan Başkan Öz, "31 Mart Mali Yerel Seçimler sonuncu Çan halkının teveccühü ve Allah'ın izni ile 31 Mart günü sonrası görevi devraldık. Mazbatamızı aldıktan sonra ilk görev günümüzde Atamıza saygı için çelengimizi sunduk. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Herkesin Belediye Başkanı olmak çok önemli. Allah'ın izni ile hangi siyasi parti düşüncesinde olalım bugünden itibaren parti rozetimizi çıkarıp herkesin Belediye Başkanı olarak ben ve meclis üyesi arkadaşlarım Çan için gece gündüz mücadele edeceğiz. Devir teslim töreninde söyledim bugün de söylemek istiyorum, Abdurrahman Kuzu'ya başkanlık süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemlerde Çan'ımıza hizmet eden tüm başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Kim hangi partiye oy verirse versin 31 Mart'tan sonra bu son buldu ve birlik beraberlik içinde ayrım yapmadan yolunuza devam edeceğiz. Koltuklar geçicidir. Biz burayı emanet aldık bunun farkındayız. Halkımızdan aldığımız emanetin değerinin farkındayız ve görev aldığımız süre zarfında bu emanete sahip çıkacağıma söz veriyorum'' dedi.